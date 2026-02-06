Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến ông Hun Sen

Ông Hun Sen khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng khi hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, mong muốn Campuchia và Việt Nam tăng cường mở cửa thị trường.

Trong cuộc hội kiến sau lễ đón trọng thể tại Hoàng cung Campuchia sáng nay, ông Hun Sen nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, theo Bộ Ngoại giao.

Ông Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Ông đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế - xã hội của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen trong cuộc gặp ngày 6/2. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao các thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia. Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào cùng phối hợp và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng ngày đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.

Việt Nam hiện nằm trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD.

Bên cạnh thương mại - đầu tư, hai nước cũng duy trì hợp tác về quốc phòng - an ninh, giáo dục, giao thông - vận tải, văn hóa, viễn thông... Việt Nam và Campuchia cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN hay cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Ngọc Ánh