Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un, mong muốn Việt Nam - Triều Tiên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh.

Trong cuộc hội đàm tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên anh em trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên. Tổng Bí thư tin tưởng Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại, thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng những chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 9/10. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un nhấn mạnh trong thời kỳ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân Triều Tiên đã coi đây là cuộc kháng chiến của chính mình và đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam vô tư, không toan tính. Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Triều Tiên những lúc khó khăn trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Kim Jong-un cũng nhắc lại những ấn tượng rất tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát triển trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước, chính phủ, quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.

Triều Tiên từng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Ngọc Ánh