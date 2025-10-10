Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo Trung Quốc, Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev bên lề Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tối 9/10 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên nâng cao tin cậy chính trị, tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, chuyển biến rõ nét các lĩnh vực hợp tác.

Tổng Bí thư mong muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản Việt Nam, tăng xuất khẩu điện sang Việt Nam, ưu tiên hoàn thành ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ.

Việt Nam đề nghị hai bên ủng hộ các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng tăng cường giao lưu, tuyên truyền về tình hữu nghị song phương và thành quả phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác du lịch.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai bên cần xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai nước, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ hai đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay cũng gặp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Đảng Nước Nga Thống nhất, coi đây là nền tảng để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương. Việt Nam coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng, muốn cùng Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nhân văn.

Ông Medvedev chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Vladimir Putin tới Tổng Bí thư và các lãnh đạo Việt Nam, của chính phủ và người dân Nga tới Việt Nam, chia sẻ những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Hai lãnh đạo đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thay mặt các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, Tổng Bí thư gửi lời mời Tổng thống Putin và ông Medvedev sớm thăm Việt Nam.

Như Tâm