Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ nhân dân, dâng hương tại Tân Trào

Tuyên QuangTổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, thăm hỏi bà con tại Tân Trào - Thủ đô kháng chiến.

Sáng 14/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời là dịp tưởng nhớ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư viết lưu bút, cho biết mỗi lần về Tân Trào, về khu di tích, ông lại thấy như đang được sống trong không khí hào hùng, sục sôi của những ngày chuẩn bị Cách mạng tháng Tám 1945 và 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Những quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng "có tính quyết định vận mệnh của dân tộc, khơi dậy đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần đấu tranh quật cường của quân và dân ta, đưa cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc".

Tổng Bí thư kêu gọi tỉnh Tuyên Quang giữ gìn và phát huy ý nghĩa lịch sử của tượng đài để giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, thương dân và tinh thần phấn đấu vì nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Tiếp đó, tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư yêu cầu lan tỏa phong trào từ thôn, bản, xây dựng mỗi gia đình thành "pháo đài", mỗi người dân là "chiến sĩ" trên mặt trận bảo vệ an ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 14/8. Ảnh: Phạm Kiên

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, người đứng đầu Đảng ghi nhận mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập với Hà Giang đã hoạt động ổn định. Ông yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sớm giải quyết chế độ cho người bị ảnh hưởng bởi sắp xếp tổ chức.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tuyên Quang phải tận dụng thời cơ sáp nhập để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế xanh, số hóa, tuần hoàn. Tỉnh cũng cần phát triển hạ tầng tại các khu vực trọng điểm: di tích Tân Trào, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Cao nguyên đá Đồng Văn. Tuy nhiên, tỉnh phải quán triệt tinh thần "không đánh đổi môi trường, văn hóa, an sinh để lấy tăng trưởng đơn thuần".

Ông cũng đề nghị tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên giá trị lịch sử - văn hóa - thiên nhiên, có sản phẩm chuyên nghiệp, cạnh tranh. Việc phát triển cần đồng bộ kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở vùng sâu, xa, biên giới và hải đảo.

Tổng Bí thư trao kinh phí xây dựng Trường THPT Nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Thanh Thủy, mong thế hệ trẻ được học tập tốt, trở thành nhân tố dẫn dắt cho quê hương phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Phạm Dự

