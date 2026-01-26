Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 26/1 điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp, theo Bộ Ngoại giao.

Ông Tập chúc mừng thành công của Đại hội, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai "mục tiêu 100 năm" nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

Đại hội đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn, không chỉ cho nhiệm kỳ 5 năm tới, mà còn xác định những định hướng chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; xác lập mô hình tăng trưởng mới; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách "một Trung Quốc", đánh giá cao vai trò nước lớn có trách nhiệm của Trung Quốc đối với hòa bình và phát triển của thế giới, khu vực. Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc; nhấn mạnh quan hệ Việt - Trung cần tiếp tục là trụ vững ổn định, lâu dài, gắn kết chiến lược sâu sắc.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng đồng hành, giúp đỡ nhau trên con đường hiện thực hóa những khát vọng, tầm nhìn phát triển mà hai Đảng, hai nước đã xác định.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên cùng nhau đưa tin cậy chính trị lên tầm cao mới để dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên ngoại giao, quốc phòng, công an; thúc đẩy tạo đột phá, chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm chỉ đạo mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông thủy sản của Việt Nam; hai bên dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác du lịch.

Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới theo định hướng "6 hơn".

Ông Tập cũng cho biết rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi cấp cao, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý Đảng và quản trị đất nước; tổ chức tốt cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, công an; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam và tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi trong cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Trung - Việt, đưa hợp tác đường sắt hai nước tiến triển thực chất. Để tăng cường nền tảng xã hội, gốc rễ của tình hữu nghị Việt - Trung, ông Tập mong muốn hai bên làm tốt các hoạt động giao lưu thanh niên, hợp tác địa phương và thông tin báo chí; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; kiểm soát và quản lý tốt hơn bất đồng.

