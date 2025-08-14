Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương trong cuộc điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Theo đề nghị của phía Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm chiều nay điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư và Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và một số nội dung cùng quan tâm, rà soát và đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất các phương hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư hoan nghênh những tiến triển mà Campuchia và Thái Lan đạt được liên quan đến vấn đề biên giới giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc điện đàm với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng về các kết quả quan trọng đạt được tại cuộc gặp cấp cao hai Đảng và cuộc gặp cấp cao giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 02/2025, nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ kênh Đảng, kênh nhà nước, củng cố tin cậy chính trị, tiếp tục chia sẻ thông tin kịp thời, tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực, những vấn đề liên quan đến quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hun Sen thông báo sẽ sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện. Ông tin Việt Nam sẽ vững bước phát triển, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, đạt được hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Tổng Bí thư nhấn mạnh các vấn đề tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Như Tâm