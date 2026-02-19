Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các nghị sĩ Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với thượng nghị sĩ Steve Daines và Bill Hagerty trong chuyến dự họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza ở Mỹ.

Tại các cuộc điện đàm ngày 18/2 (sáng nay giờ Hà Nội) với nghị sĩ Steve Daines, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, và nghị sĩ Bill Hagerty, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy nền tảng quan hệ đã xây dựng hơn 30 năm qua, trong đó có trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện, duy trì quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng ổn định và bền vững, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7/2025. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị quốc hội Mỹ tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ và có trách nhiệm với Mỹ về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, coi nỗ lực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thượng nghị sĩ Daines đánh giá cao Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình, thể hiện vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Thượng nghị sĩ Steve Daines tại buổi điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện hồi tháng 3/2023. Ảnh: AP

Ông khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Mỹ tại khu vực và mong muốn hai nước sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng, bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng.

Thượng nghị sĩ Hagerty khẳng định mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa trên cơ sở lợi ích chung của hai nước.

Ông cho rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tin tưởng Việt Nam và Mỹ sẽ sớm hoàn tất hiệp định, nhấn mạnh tăng cường hợp tác kinh tế hai nước sẽ góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thượng nghị sĩ Hagerty bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để tiếp tục trao đổi trực tiếp về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty. Ảnh: AFP

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ ngày 18-20/2, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Dải Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác Việt - Mỹ trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Vũ Hoàng