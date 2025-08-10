Tổng Bí thư Tô Lâm đến Seoul, bắt đầu thăm Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc, theo lời mời của Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân.

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Seoul chiều nay, theo TTXVN. Chuyến thăm kéo dài ngày 10-13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, người nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, cùng các quan chức khác.

Ngoại trưởng Cho Hyun cùng các quan chức Hàn Quốc đã đến đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam, Seoul, Hàn Quốc ngày 10/8. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD, với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về hợp tác phát triển với cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD đến năm 2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là "Quốc khách" đầu tiên cho thấy sự coi trọng đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân Tổng Bí thư.

"Chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, cũng như trí tuệ nhân tạo. Hai nước cũng có cơ hội tăng cường hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm, phát triển công nghệ văn hóa", Thứ trưởng Ngoại giao nói về ý nghĩa của hoạt động này.

Thứ trưởng Ngoại giao khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nằm trong những hợp tác mà hai bên kỳ vọng trở thành trụ cột mới cho quan hệ song phương. Hai nước đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ ở lĩnh vực này, trong đó có Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ...

Hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Hai bên hồi tháng 10/2023 thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Nguyễn Tiến