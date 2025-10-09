Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, bắt đầu thăm Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10.

Chuyến bay chở Tổng Bí thư Tô Lâm đáp xuống sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào 6h30 (4h30 giờ Hà Nội), theo TTXVN. Đón Tổng Bí thư tại sân bay có Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song-nam, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon-in.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Triều Tiên Lê Bá Vinh, đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm vẫy tay chào khi đến Bình Nhưỡng sáng 9/10. Ảnh: TTXVN

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Triều Tiên từng đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970. Việt Nam đã cử nhiều đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa Xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Hai nước sẽ thống nhất về những định hướng để tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng 9/10. Ảnh: TTXVN

Vũ Hoàng