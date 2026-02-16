Trước thềm năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long tri ân tiền nhân và Di tích Nhà 67 tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự lễ sáng 16/2 (29 Tết) có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Tại Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu bày tỏ thành kính, tri ân công đức các bậc tiền nhân có nhiều công lao xây dựng, phát triển đất nước; cầu mong quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm, hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại dựng nước và giữ nước, bồi đắp truyền thống văn hiến lâu đời.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, nhân viên tiếp tục khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị di sản; giới thiệu tới du khách trong nước và quốc tế, thể hiện niềm tự hào về lịch sử dân tộc và Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Cũng trong buổi sáng, Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 trong Phủ Chủ tịch, nơi Người trút hơi thở cuối cùng.

Ghi nhận nỗ lực gìn giữ, bảo quản tư liệu, hiện vật thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, nhân viên Khu di tích tiếp tục phát huy trách nhiệm, bảo quản tốt hơn các kỷ vật về Bác và giới thiệu để nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Năm 2025, Khu di tích đón 2,6 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu; tổ chức nhiều cuộc triển lãm và trưng bày chuyên đề, trong đó có các nội dung về 14 kỳ Đại hội Đảng và hoạt động chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16.

Nguyên Phong