Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ không ngừng nghỉ

Tân Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm.

Tại hội nghị sáng 3/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp báo với sự tham gia của hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế. Trong trang phục comple sẫm màu, cà vạt đỏ sậm, Tổng Bí thư tươi cười bước vào phòng họp và nói "xin chào các bạn".

- Cảm nghĩ của ông thế nào khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với tỷ lệ tuyệt đối 100%?

- Nhận những lời nhắn gửi, bày tỏ tình cảm, chúc mừng cũng là giao nhiệm vụ, tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn tình cảm của đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nhận thức mình đang gánh vác trọng trách to lớn trước Đảng, trước nhân dân, trước những thành tựu mà Đảng ta đạt được trong hơn 94 năm qua cũng như kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới.

Chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ còn rất nhiều, rất bộn bề, cần sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Không có gì bằng sự đoàn kết, thống nhất vì đó là sức mạnh của chúng ta. Tôi rất vui mừng sự đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã được lan tỏa và tiếp tục phát huy. Đây là sức mạnh giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thắng lợi, mục tiêu của Đảng ta đã đề ra. Chắc chắn là tương lai phát triển đất nước chúng ta sẽ tươi sáng theo con đường Đảng ta đã vạch ra.

Tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời tại họp báo quốc tế. Ảnh: TTXVN

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư sẽ tiếp tục kế thừa và triển khai công tác này như thế nào trong thời gian tới?

- Tôi hiểu là dư luận rất chờ đợi sau khi công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và các cơ quan, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp như thời gian vừa qua. Trong đó phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Các cơ quan sẽ tập trung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết từ những cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy lùi "tham nhũng vặt" bằng nhiều giải pháp cụ thể; mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngoài khu vực nhà nước, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng, bộ máy cơ quan Nhà nước. Các biện pháp kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh đạo đức công vụ, tác phong, lề lối phục vụ nhân dân sẽ được tăng cường.

Gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, chúng ta tiếp tục cải cách hệ thống, tháo gỡ khó khăn trong thể chế, quy định, tạo khí thế mới, không gian để phát triển kinh tế xã hội.

Cá nhân tôi rất may mắn khi còn làm Bộ trưởng Công an cũng đồng thời nhận nhiệm vụ Phó ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực, trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bám sát ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm. Do vậy tôi đã có những kinh nghiệm nhất định.

Hiện được sự tin tưởng của Đảng, tín nhiệm của nhân dân bầu tôi làm Tổng Bí thư, đồng thời giao luôn trọng trách Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực, tôi tin tưởng rằng công tác này sẽ được tiếp tục triển khai với phương hướng, cường độ, tần suất, nhịp điệu không thay đổi và nhất định chúng ta sẽ chiến thắng giặc "nội xâm".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Phong

- Đất nước đã và đang vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, xin Tổng Bí thư cho biết những trọng tâm ưu tiên sẽ được triển khai ngay sau khi công tác nhân sự cấp cao của Đảng được kiện toàn?

- Trọng tâm ưu tiên triển khai trước mắt là rà soát, đánh giá toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra và kết quả thực hiện đến nay, từ đó xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng, từng quý, từng cấp ủy phải tập trung lãnh đạo thực hiện. Chỉ còn hơn một năm nữa nên các cơ quan phải tăng tốc để bảo đảm về đích, thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra.

Ngoài ra, tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, các tiểu ban văn kiện, nhân sự, kinh tế xã hội, điều lệ đảng đang tích cực triển khai, hoàn thiện nhiệm vụ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14. Phải chuẩn bị tốt phương án nhân sự, lựa chọn bố trí những cán bộ đủ đức, đủ tài, hết lòng vì nước, vì dân, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung. Chúng ta phải đảm bảo có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được mục tiêu, những kỳ vọng của nhân dân.

- Xin Tổng Bí thư cho biết Việt Nam có điều chỉnh gì trong chính sách đối ngoại tới đây và những ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới là gì?

- Đường lối chung của Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là nghị quyết Đại hội 13, trong đó có đường lối đối ngoại không có gì thay đổi. Việt Nam kiên định, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới gồm 5 vấn đề. Trước hết là giữ vững quan điểm độc lập tự chủ, độc lập tự cường, lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trước hết. Việt Nam làm bạn với các nước trên thế giới vì truyền thống của Việt Nam là "giàu vì bạn", muốn phát triển phải đoàn kết để tăng thêm sức mạnh.

Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác đi vào chiều sâu, thực chất, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, đan xen lợi ích; củng cố cục diện đối ngoại ổn định, hòa bình và tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển đất nước.

Chúng ta cũng tăng cường đóng góp trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, tiếp tục nâng tầm ngoại giao đa phương, phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam "dĩ bất biến, ứng vạn biến", "hòa hiếu", "lấy chí nhân thay cường bạo".

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phát huy cao độ vai trò của đối ngoại, huy động cao nhất sức mạnh thời đại góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, thực hiện thành công đường lối đổi mới, hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Nền ngoại giao hiện đại sẽ được xây dựng, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, trong đó đối ngoại Đảng đóng vai trò định hướng, dẫn dắt; đối ngoại nhân dân củng cố vững chắc nền tảng dân ý.

Hoàng Thùy