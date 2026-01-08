Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư Lào tái đắc cử

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Lào và mời ông thăm Việt Nam.

Trong thư chúc mừng nhân dịp ông Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của ông Thongloun Sisoulith trong suốt thời gian qua, Bộ Ngoại giao cho biết hôm nay.

Sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân đối với Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại Vientiane tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và vai trò quan trọng của ông Thongloun Sisoulith, toàn Đảng và toàn dân Lào sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XII đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, đồng thời là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith sang thăm Việt Nam, để cùng đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ gắn kết chiến lược song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng ngày gửi thư chúc mừng Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounlea Phandanouvong và Ngoại trưởng Lào Thongsavanh Phomvihane được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII.

Toàn văn thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phạm Giang