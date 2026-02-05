Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay đến Lào, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tham gia đoàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các quan chức cấp cao khác, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thủ đô Vientiane ngày 5/2. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới.

Hai bên cũng dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng với quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong việc đề ra định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD năm 2025. Đầu tư của Việt Nam tại Lào gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đạt hơn 5,6 tỷ USD, nâng tổng số vốn lũy kế lên 6,21 tỷ USD với 276 dự án, tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư hàng đầu.

Việt Nam mỗi năm cấp hàng nghìn suất học bổng cho lưu học sinh Lào. Hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Lào đã và đang học tập tại Việt Nam, tạo nguồn nhân lực và cầu nối hợp tác lâu dài. Hợp tác địa phương ngày càng sôi động với nhiều cặp tỉnh, thành kết nghĩa và chương trình hợp tác cụ thể.

Ngọc Ánh