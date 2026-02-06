Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay đến Campuchia, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 6/2 rời thủ đô Vientiane, Lào, đến sân bay quốc tế Techo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cũng như đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch CPP Hun Sen, theo TTXVN.

Tham gia đoàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và các quan chức cấp cao khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Techo, Campuchia, ngày 6/2. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tại sân bay quốc tế Techo, Campuchia, ngày 6/2. Ảnh: TTXVN

Việt Nam hiện nằm trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD.

Bên cạnh thương mại - đầu tư, hai nước cũng duy trì hợp tác về quốc phòng - an ninh, giáo dục, giao thông - vận tải, văn hóa, viễn thông... Việt Nam và Campuchia cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN hay cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Ngọc Ánh