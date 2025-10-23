Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đến sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bulgaria ngày 22-24/10.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Rumen Radev, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng các quan chức khác.

Chủ tịch đảng Xã hội Chủ nghĩa kiêm Phó Thủ tướng Bulgaria Atanas Zafirov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống Roussi Ivanov và Cục trưởng Cục Lễ tân Mircho Ivanov đón đoàn tại sân bay tối 22/10, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Sofia, Bulgaria tối 22/10. Ảnh: TTXVN

Bulgaria là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào ngày 8/2/1950. Tổng kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 263 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 110 triệu USD. Tính đến tháng 6/2025, Bulgaria có 14 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 31,32 triệu USD, đứng thứ 68 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa hai nước được ký từ năm 1998, đến nay hai bên đã triển khai 19 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học. Hơn 1.200 người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước nhìn lại thành tựu phát triển quan hệ và đưa ra định hướng mang tính chiến lược, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây cũng là dịp để hai nước xây dựng cầu nối Bulgaria với ASEAN và Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU).

Thanh Tâm