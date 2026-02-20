Tổng Bí thư tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Mỹ để sớm hoàn tất hiệp định thương mại song phương.

Trong cuộc gặp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington DC ngày 19/2, Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt - Mỹ, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Cơ quan đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và sự quan tâm, ủng hộ từ cá nhân ông Greer đối với tiến trình đàm phán. Tổng Bí thư cho biết các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Mỹ để hai bên có thể sớm hoàn tất thỏa thuận.

Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer chia sẻ quá trình đàm phán đã đạt những tiến bộ đáng kể và đang bước vào giai đoạn quyết định. Ông đánh giá cao sự chủ động và tích cực của đoàn đàm phán Việt Nam thời gian qua, khẳng định USTR lẫn cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam, cùng nỗ lực hết sức để hoàn tất sớm quá trình đàm phán.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington ngày 19/2. Ảnh: TTXVN

Ông Greer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ và việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa, mang lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Tổng Bí thư nêu mong muốn Tổng thống Donald Trump và các doanh nghiệp Mỹ sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam năm 2027.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Czech Petr Macinka, nhân dịp tham dự cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế - xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, hợp tác để ứng phó với các vấn đề.

Các lãnh đạo nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, cùng chia sẻ quan điểm, lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế nổi bật và các bên cùng quan tâm. Lãnh đạo các nước nhất trí phối hợp trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza để thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Ảnh: TTXVN

Chiều 19/2, Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với nguyên thượng nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy, người bạn thân thiết và gắn bó với Việt Nam. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quý báu, bền bỉ và tâm huyết của ông Leahy đối với tiến trình bình thường hóa, củng cố và phát triển quan hệ Việt - Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong lĩnh vực nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, nền tảng giúp tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Ông Leahy bày tỏ tình cảm và sự gắn bó cá nhân sâu sắc với Việt Nam, khẳng định sự ủng hộ lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đối với Việt Nam. Ông nhấn mạnh quan hệ Việt - Mỹ là hình mẫu về hòa giải, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung. Ông cho biết hiện vẫn thường xuyên trao đổi với các nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đề nghị các nghị sĩ tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ song phương vì tương lai của các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Chiều tối 19/2, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng báo cáo rằng cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đang ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò trong nhiều lĩnh vực và đời sống xã hội nước sở tại. Cộng đồng không chỉ là bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là một lực lượng quan trọng góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ lời thăm hỏi thân tình và chúc mừng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công, theo TTXVN.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước. Việt Nam sẽ hoàn thiện các chính sách đối với cộng đồng ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại sở tại.

Thanh Danh