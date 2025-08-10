Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với các nước, trong đó có Hàn Quốc, khi tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt.

Tại buổi tiếp ở thủ đô Seoul hôm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Ahn Gyu-back được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, tin tưởng với trọng trách mới và trên cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt, ông sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư nói rằng trên con đường phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, trong đó có Hàn Quốc, một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Ahn Gyu-back ở Seoul ngày 10/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu hợp tác, phát huy vai trò cầu nối theo tinh thần thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, góp phần giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đồng thời quốc hội Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động chung của cộng đồng người Việt Nam tại nước này.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt Ahn Gyu-back bày tỏ ngưỡng mộ đất nước, con người Việt Nam và đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhấn mạnh đôi bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông khẳng định quốc hội Hàn Quốc và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Việt Nam thực hiện những mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, cam kết phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước, trong đó có giao lưu giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, đóng góp vào phát triển chung của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Ahn Gyu-back cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ hỗ trợ lưu học sinh Việt Nam tại nước này.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực, trong đó có chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và biến khoa học - công nghệ là lĩnh vực hợp tác trụ cột.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách là "Quốc khách" đầu tiên cho thấy sự coi trọng đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân Tổng Bí thư.

"Chuyến thăm sẽ mở ra các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực bán dẫn, cũng như trí tuệ nhân tạo. Hai nước cũng có cơ hội tăng cường hợp tác về chia sẻ kinh nghiệm, phát triển công nghệ văn hóa", Thứ trưởng Ngoại giao nói về ý nghĩa của hoạt động này.

Vũ Hoàng