Tổng Bí thư thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu trú tại Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cung điện Vrana ở ngoại ô thủ đô Sofia, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở tại Bulgaria.

Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu trú tại cung điện Vrana trong chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Bulgaria. Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chiều 23/10 tới thăm cung điện này, theo TTXVN.

Cung điện Vrana được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước Bulgaria cũng như trong quan hệ quốc tế. Chủ nhân hiện nay của cung điện là cựu hoàng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người từng là thủ tướng Bulgaria tháng 7/2001-8/2005.

Cựu hoàng đã nêu ý tưởng gắn biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cung điện Vrana, với mong muốn nơi đây trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân gặp cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Khi tới cung điện Vrana, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã gặp cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha, trao tặng biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để gắn tại cung điện.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng sự ủng hộ của cựu hoàng đối với ý tưởng gắn biển kỷ niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cung điện Vrana. Ông tin tưởng đây sẽ là biểu tượng trường tồn của tình hữu nghị giữa hai dân tộc, là "địa chỉ đỏ" cho các đoàn Việt Nam cũng như các thế hệ người Việt, bạn bè và nhân dân Bulgaria ghé thăm.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam không quên những đóng góp thiết thực của cựu hoàng đối với quan hệ Việt Nam - Bulgaria. Trong giai đoạn chính phủ do cựu hoàng lãnh đạo, hai nước đã ký kết hiệp định hợp tác kinh tế và trao nhau quy chế tối huệ quốc, mở ra điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư song phương. Đồng thời, hiệp định hợp tác giáo dục cũng được ký kết, qua đó nối lại truyền thống trao đổi học sinh, sinh viên, chuyên gia giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha tại cung điện Vrana ngày 23/10. Ảnh: TTXVN

Cựu hoàng Simeon Saxe-Coburg-Gotha bày tỏ xúc động khi sau một thời gian dài ông lại được đón lãnh đạo cao nhất Việt Nam tới nhà riêng. Cựu hoàng khẳng định luôn ghi nhớ những kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tới Bulgaria và thăm gia đình ông.

Ông chúc mừng việc Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và bày tỏ tin tưởng sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, mối quan hệ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

