Tổng Bí thư thăm lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm chiều nay đến thăm trường mẫu giáo Kiêng Sang tại Bình Nhưỡng, nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và hoạt động của trường, theo dõi tiết mục biểu diễn của các học sinh, theo VOV.

Đây là một trong những hoạt động của Tổng Bí thư trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm lớp học tại trường mẫu giáo Kiêng Sang ngày 9/10. Ảnh: VOV

Trường mẫu giáo Kiêng Sang được biết đến như trung tâm đào tạo nghệ thuật cho trẻ em có năng khiếu, với nhiều học sinh từng đoạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế. Năm 2013, trường thành lập lớp học đặc biệt mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các em nhỏ được học về văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Trường hiện có hàng chục lớp chuyên môn về tiếng Triều Tiên và các loại nhạc cụ, đồng thời áp dụng mô hình lớp học tổng hợp, sáng chế và phần mềm hỗ trợ giáo dục. Các phòng học đều được xây dựng theo hướng đa chức năng, hiện đại hóa giảng dạy cho thiếu nhi.

Trường mẫu giáo Kiêng Sang ở Bình Nhưỡng và Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều tại Hà Nội đã thiết lập quan hệ hữu nghị, trở thành biểu tượng giao lưu giữa hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.

Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế, kinh tế đối ngoại, thông tin về chính sách quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Thanh Danh (Theo VOV, TTXVN)