Tổng Bí thư: Sẽ mở rộng bố trí cấp ủy không phải người địa phương

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm cho biết sắp tới sẽ xem xét mở rộng chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương đối với chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh thanh tra.

Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (xã thuộc huyện Mê Linh và Sóc Sơn cũ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết cử tri vui mừng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thể hiện qua những chính sách an sinh xã hội thiết thực như: hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học, khám sức khỏe miễn phí hay gần đây nhất mỗi người dân được tặng 100.000 đồng nhân dịp 2/9. Cử tri cũng đánh giá cao chủ trương phân cấp, ủy quyền mạnh cho cơ sở, tạo đột phá.

Cử tri Sơn đề nghị Trung ương, thành phố phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho cấp cơ sở, giúp địa phương chủ động, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 30/9. Ảnh: Phạm Hùng

Cử tri Nguyễn Văn Thỉnh đề nghị kỳ họp Quốc hội tới, khi sửa Luật Đất đai cần có những giải pháp mạnh để tăng hiệu quả sử dụng đất, tránh để đất hoang hóa lãng phí, có chính sách an sinh xã hội với người bị thu hồi đất. Quan tâm đến vấn đề quy hoạch, cử tri Cao Văn Thịnh đề nghị Chính phủ, thành phố sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sân bay quốc tế Nội Bài theo kế hoạch để các cấp thẩm quyền triển khai bước tiếp theo và đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin về việc tổ chức đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 14 của Đảng - công việc trọng tâm mà cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai. Đến nay, các Đảng bộ trên toàn quốc, các địa phương, các ngành đã hoàn thành đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở, cấp trên cơ sở. Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương cũng đang triển khai đại hội.

"Các tiểu ban đang rất tích cực để hoàn thiện dự thảo văn kiện đại hội với nhiều tư duy mới, quan điểm mới, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu phải chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước", Tổng Bí thư nói. Trước đây là chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, bây giờ phải đặt vấn đề chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước với những yêu cầu tự chủ chiến lược, không để bị phụ thuộc.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác nhân sự đại hội các cấp và Đại hội lần thứ 14 đã được chuẩn bị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Hội nghị Trung ương 13 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 sẽ hoàn thành một bước công tác chuẩn bị đại hội, trong đó giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho hay điểm nổi bật là sẽ hoàn thành chủ trương bố trí cấp ủy không phải người địa phương. Hiện nay, việc thực hiện chủ trương này ở cấp xã, cấp tỉnh đã cơ bản hoàn thành, lần này "sẽ thực hiện không còn một Bí thư nào là người địa phương".

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cho biết hiện chủ trương cấp ủy không phải người địa phương đã thực hiện với các vị trí Bí thư, Giám đốc Công an, Chánh án Tòa án, Viện trưởng Kiểm sát, sắp tới sẽ xem xét mở rộng đối với các chức danh như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh thanh tra.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10. Ảnh: Phạm Hùng

Liên quan đến đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lĩnh vực này phức tạp, chiếm tới 90% số vụ khiếu kiện và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều cán bộ sai phạm thời gian qua.

Nhận xét về công tác quy hoạch, Tổng Bí thư nói từ trước đến nay còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Quy hoạch phải theo xu hướng hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng "làng xã vụn vặt". Việt Nam đang hình thành những "siêu đô thị" với quy mô lớn hơn nhiều quốc gia, do đó quy hoạch phải tương xứng tầm vóc khu vực và thế giới.

Ông yêu cầu bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả, phân bổ giá trị đất đai hợp lý, tránh lãng phí, đặc biệt phải phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cũng nêu tình trạng nhiều khu "đất vàng" bỏ hoang hàng chục năm, gây lãng phí nghiêm trọng, cần siết chặt đấu giá đất đai, đảm bảo minh bạch, công bằng, ngăn chặn đầu cơ. "Đất là của Nhà nước, của nhân dân, không thể để tư nhân và nhóm lợi ích chi phối, trục lợi trên lưng bà con", ông nói.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15. Là kỳ họp cuối năm, cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ khóa 15 nên khối lượng công việc đặc biệt lớn.

