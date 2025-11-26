Tổng Bí thư sắp thăm Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 1-2/12, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội ngày 15/2. Ảnh: Phạm Thắng

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Kim ngạch thương mại song phương hai chiều trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 980 triệu USD, tăng 105,5% so với cùng kỳ năm trước. Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong 2-3 năm tới.

Việt Nam hiện có 267 dự án đầu tư vào Lào, với tổng vốn đăng ký là 5,63 tỷ USD, vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Hợp tác đầu tư chuyển biến tích cực, vốn đăng ký đầu tư sang Lào năm 2024 đạt 191,1 triệu USD.

Hiện có khoảng 14.050 lưu học sinh Lào học tập tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam. Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, chiều sâu, toàn diện trên mọi lĩnh vực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới hai nước.

Ngọc Ánh