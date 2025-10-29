Tổng Bí thư phát biểu tại ĐH Oxford, nêu tầm nhìn về mô hình hợp tác mới Việt - Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Việt - Anh tăng cường hợp tác về khoa học, y tế, giáo dục đại học, chuyển đổi năng lượng và dịch vụ tài chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 28/10 phát biểu chính sách trước các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, bạn bè của Việt Nam tại Đại học Oxford, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Anh ngày 28-30/10, theo TTXVN.

Chia sẻ động lực phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam đã lựa chọn hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới. Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; coi đổi mới sáng tạo không chỉ là phòng thí nghiệm khoa học thuần túy, mà là sức sống của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia, khả năng đứng vững trước các cú sốc địa chính trị và địa kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Anh không chỉ là một đối tác thương mại, đối tác giáo dục, đối tác về khoa học công nghệ, mà là đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI.

Ông cho rằng hai bên cần một mô hình hợp tác mới, thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Đó là sự kết hợp giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, của Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Oxford, Anh ngày 28/10. Ảnh: VGP

"Đó không chỉ là hợp tác chuyển giao công nghệ. Đó là đồng kiến tạo tương lai. Tôi tin rằng chính Oxford - với truyền thống kết nối tri thức và chính sách công, với mạng lưới cựu sinh viên có ảnh hưởng trên toàn thế giới - có thể đóng vai trò rất cụ thể trong quá trình này", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông vạch ra các hướng gồm hợp tác đào tạo và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực then chốt như y tế công cộng, công nghệ sinh học, khoa học hạt nhân, khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng sạch; chương trình trao đổi chuyên gia giữa các viện nghiên cứu chính sách của Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu chính sách, quản trị công, phát triển bền vững tại Anh; hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam; cùng nhau thử nghiệm các mô hình phát triển đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở, y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm và đều có nhu cầu cấp bách.

"Nếu chúng ta làm được những điều đó thì quan hệ Việt - Anh sẽ không chỉ là những tuyên bố chính trị cấp cao. Nó sẽ trở thành một nguồn lực sống, một mạng lưới tri thức và công nghệ trải dài từ Hà Nội đến London, từ TP HCM đến Oxford, giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, thậm chí từ người dân đến người dân", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và giáo sư Irene Tracey, hiệu trưởng Đại học Oxford. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn rằng thế hệ trẻ tại Anh, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức xã hội dân sự, nhà hoạch định chính sách tương lai hãy coi Việt Nam là đối tác chân thành, đáng tin cậy, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong một trật tự thế giới đang tái định hình.

"Nếu chúng ta cùng chung tay xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, thực chất, dựa trên tôn trọng lẫn nhau, dựa trên cùng có lợi, dựa trên tầm nhìn dài hạn, thì quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh không chỉ tiến thêm một nấc mới trên bản đồ ngoại giao thời đại mới. Đó sẽ trở thành một lực đẩy, một hình mẫu, một câu chuyện thành công chung - không chỉ cho hai nước chúng ta, mà cho cả hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong thế kỷ XXI", ông nhấn mạnh.

Trong dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa một số cơ sở nghiên cứu, hàng không, giáo dục của Việt Nam với Oxford về các lĩnh vực đổi mới y tế, Net Zero Carbon, học bổng.

Huyền Lê