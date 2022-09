Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TP HCM

Sáng 23/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc với Thành ủy TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng Đảng.

Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư đến TP HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025. Gần đây nhất, năm 2018, ông thăm thành phố nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chuyến thăm của Tổng bí thư lần này diễn ra trong bối cảnh TP HCM trên đà phục hồi sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. Quá trình phòng, chống dịch năm 2021, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhiều lần kể về các cuộc gọi động viên, chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Bộ Chính trị chủ trì tổ chức, sáng 30/6/2022. Ảnh: Hoàng Phong

8 tháng qua, kinh tế TP HCM tăng trưởng khá cả về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp. Tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt gần 312.000 tỷ đồng, đạt gần 80,7% dự toán. Thành phố thu hút được khoảng 2,71 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 24,4% so cùng kỳ. An ninh quốc phòng được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội trong tháng 8 giảm gần 6,8% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại TP HCM chưa cao, đến nay đạt 26% kế hoạch năm, thấp hơn trung bình cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS) đạt gần 86,7%, dù được cải thiện so với 4 năm trước nhưng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có mức hài lòng thuộc loại trung bình thấp.

Về y tế, tình hình Covid-19 và sốt xuất huyết được kiểm soát, song tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ em tại TP HCM đang rất thấp. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến 20/9, tỷ lệ tiêm vaccine mũi một đối với trẻ 5-12 tuổi của thành phố đạt 62,4%, thấp nhất cả nước. Tỷ lệ tiêm mũi hai đạt 34,9%, thấp thứ ba cả nước, sau Quảng Nam và Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, TP HCM đã lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và họp phiên đầu tiên hôm 20/9. Hiện, Ban tập trung triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, qua đó giúp cán bộ yên tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.

TP HCM cũng đang trong quá trình tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2020 và lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, soạn thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù cho TP HCM. Dự kiến, thành phố sẽ trình Bộ Chính trị và Quốc hội vào cuối năm nay.

Thu Hằng