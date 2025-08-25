Tổng Bí thư: Ngoại giao đang đứng trước sứ mệnh lịch sử

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ngoại giao luôn gắn liền với vận mệnh đất nước, từ khi giành độc lập đến vươn tầm vị thế trên trường quốc tế hiện nay.

Trước những thay đổi mang tính thời đại của thế giới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra sứ mệnh lịch sử của ngoại giao Việt Nam là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam ngày 25/8. Ảnh: Giang Huy

Để đạt được những mục tiêu đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Ngoại giao toàn diện thể hiện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại.

Sự hiện đại của ngành ngoại giao thể hiện ở tư duy, phương pháp, công cụ như thực hiện chuyển đổi số ngoại giao, phân tích dữ liệu lớn, ngoại giao số, công dân số, truyền thông số.

Ngành ngoại giao cũng cần chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi, văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu. Bản sắc ngoại giao Việt Nam là kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra một trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, chủ động thu hút nguồn lực chất lượng cao, kết hợp với tiếp tục khai mở thị trường, nâng cấp, ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, chất lượng cao. Khai thác tối đa vai trò của ngoại giao trong các lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt là ngoại giao khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Ngành ngoại giao cũng cần làm tốt công tác bảo hộ công dân, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức Việt toàn cầu.

"Khi đứng trong cộng đồng quốc tế với tư thế mới, chúng ta có quyền tự hào rằng ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển", Tổng Bí thư nói.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam ngày 25/8. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay ngành ngoại giao từ những ngày đầu tiên đã mang sứ mệnh cao cả là "binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam" trên mặt trận không tiếng súng.

Ông khẳng định ngành ngoại giao sẽ tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia, dân tộc với các xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển của đất nước, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến.

Ngọc Ánh