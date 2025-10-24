Tổng Bí thư nêu các trụ cột hợp tác trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu các trụ cột hợp tác chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Bulgaria khi phát biểu tại Đại học Tổng hợp Sofia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 24/10 đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề "Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á - Âu Việt Nam - Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới".

Tổng Bí thư cho rằng trong suốt 75 năm qua, quan hệ Việt Nam - Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đứng trước những chuyển biến tình hình quốc tế, hai nước cần đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các trụ cột chiến lược mà hai nước cần ưu tiên là mở rộng hợp tác về an ninh, quốc phòng theo hướng thực chất, phù hợp với khuôn khổ Đối tác Chiến lược mới thiết lập, nhất là trong các lĩnh vực an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phát triển công nghiệp quốc phòng và đào tạo cán bộ quốc phòng.

Hai bên cần đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư trở thành trụ cột trung tâm. Việt Nam mong muốn Bulgaria trở thành cửa ngõ chiến lược để tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối để Bulgaria mở rộng quan hệ với ASEAN, thị trường với khoảng 700 triệu dân.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực chuyên ngành như khoa học và công nghệ, coi đây là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới, cùng với đó là giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Sofia, Bulgaria ngày 24/10. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ cần tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa - du lịch và thể thao. Giao lưu nhân dân là nền tảng của tình hữu nghị. Cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giao lưu giữa người dân hai nước, nhất là giữa giới trẻ, và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương ở khu vực cũng như quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai đất nước cùng có biểu trưng gắn với các loài hoa. Nếu như Bulgaria có hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp quyến rũ, sâu lắng và tinh tế của người Bulgaria, thì Việt Nam có hoa sen, biểu tượng cho sự thuần khiết, bất khuất và kiên cường, gắn với văn hóa của người Việt Nam.

Cùng tôn vinh các giá trị tốt đẹp đó, Tổng Bí thư tin mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại học Tổng hợp Sofia là một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất của Bulgaria. Nhà trường có bộ môn tiếng Việt, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, vun đắp và củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria.

Như Tâm