Tổng Bí thư: Năm 2026 'hành động đột phá, lan tỏa kết quả'

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá năm 2025 hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà" thực hiện nghị quyết 57, năm 2026 sẽ "hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Chủ trì hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sáng 25/12, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 14 với yêu cầu đặt ra rất cao để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Ngay đầu nhiệm kỳ mới, Trung ương sẽ ban hành hai Nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng hai con số. Điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. "Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nêu phương châm năm 2026 là "hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Năm 2025 hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà", năm 2026 chuyển ngay sang "tăng tốc". Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, là kỷ luật hành động, là kết quả đầu ra. Do đó ông yêu cầu mỗi bộ ngành, địa phương chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, từ có làm sang làm đến nơi, đến chốn.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu bộ ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa việc này vào tiêu chí đánh giá, thi đua khen thưởng. Người nào để xảy ra chậm trễ sẽ bị xử lý.

Những nhiệm vụ trọng tâm cần bố trí nguồn lực thực hiện là cụ thể hóa khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; hoàn thiện hạ tầng; xây dựng nền tảng, cơ sở dữ liệu; phát triển công nghệ chiến lược, phát triển nhân lực công nghệ cao... Các cơ quan quyết liệt triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược. Toàn dân nâng cao trình độ công nghệ số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 25/12. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả thực hiện. Chuyển đổi số phải gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy; cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công thông qua phân cấp, chuẩn hóa quy trình, số hóa toàn diện.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm hạt nhân hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh sẽ được ưu tiên phát triển. "Huy động nguồn lực xã hội để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực then chốt của tăng trưởng hai con số", Tổng Bí thư nói.

Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những "khách hàng" đầu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc này nhằm tạo thị trường khởi đầu cho những kết quả nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng công nghệ mới, tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường.

Tổng Bí thư lưu ý khi đầu tư lớn cho mục tiêu lớn phải đảm bảo hiệu quả. Nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ có nguy cơ tạo nên những lãng phí khổng lồ về tài chính, nguồn lực, tài nguyên con người, thậm chí cả cơ hội.

Người đứng đầu Đảng khẳng định Nghị quyết 57 đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Năm 2025, nền móng thể chế được thiết lập vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.

Ông kêu gọi toàn hệ thống chính trị hành động ngay, mỗi người, cơ quan, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt để biến mục tiêu thành hiện thực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ông Võ Thành Hưng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu sáng 25/12. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Ông Võ Thành Hưng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị dần đi vào nền nếp. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 53% và trực tuyến toàn trình đạt hơn 31% ở Trung ương. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, giúp tiết kiệm 4.100 tỷ đồng. Hạ tầng số quốc gia được đầu tư phát triển, tốc độ internet thuộc nhóm Top 20 thế giới, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt gần 59% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 được hình thành....

Thủ tướng đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp công nghệ; 16 phòng thí nghiệm trọng điểm. Khối cơ sở giáo dục đại học đã hình thành 184 phòng thí nghiệm có mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 44/139 về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ngân sách dành cho khoa học, công nghệ đảm bảo ở mức 3%.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình nêu 4 đề xuất lớn nhằm thúc đẩy triển khai Nghị quyết số 57 trong giai đoạn tới. Đó là đẩy mạnh xây dựng các nền tảng công nghệ cho chính quyền số, coi AI là công nghệ nền tảng phục vụ quản trị quốc gia, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế số; hình thành Liên minh phòng thủ an ninh mạng quốc gia, kết nối các sản phẩm an ninh "Make in Vietnam".

Ông cũng đề nghị Nhà nước ủng hộ mô hình "công tư đồng kiến tạo", cơ chế thử nghiệm và đầu tư đột phá cho các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là kinh tế tầm thấp, bán dẫn và hạ tầng đường sắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ vận hành, điều khiển và bảo vệ các hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Về hạ tầng đường sắt, ông Trương Gia Bình cho rằng việc tiếp thu, làm chủ công nghệ vận hành, điều khiển và bảo vệ hệ thống là yếu tố sống còn. "FPT có kinh nghiệm trong việc làm chủ công nghệ, vận hành các hệ thống và mong muốn được tham gia sâu hơn, cùng các bộ, ngành và địa phương phát triển hạ tầng đường sắt, đóng góp cho sự phát triển lâu dài của đất nước", ông nói.

Vũ Tuân