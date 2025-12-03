Tổng Bí thư: Mọi người khuyết tật đều có cơ hội sống tốt hơn mỗi ngày

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thiết kế chính sách để mọi người khuyết tật không bị bỏ lại phía sau, được bảo đảm cơ hội sống tốt hơn mỗi ngày.

Chủ trì buổi làm việc về thực hiện chính sách với người khuyết tật chiều 3/12, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo cho người khuyết tật là trách nhiệm đạo lý và cũng là thước đo của một xã hội văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập, tạo việc làm; bản thân người khuyết tật cũng nỗ lực tham gia học tập, lao động. Tuy vậy, phần lớn người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày; phụ nữ và trẻ em khuyết tật vẫn có nguy cơ cao bị bạo lực, bỏ rơi hoặc phân biệt đối xử.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan xây dựng chính sách theo hướng bảo đảm "không để bất kỳ người khuyết tật nào bị bỏ lại phía sau". Ông nêu rõ mục tiêu là nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ, phục hồi chức năng; chuyển cách tiếp cận từ chăm sóc y tế đơn thuần sang tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập xã hội. Khuyết tật không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn gắn với các rào cản xã hội khiến họ khó tham gia đời sống kinh tế - văn hóa.

Các chính sách vì vậy cần tập trung giảm định kiến, thu hẹp bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật như những chủ thể phát triển chứ không phải người bị động cần chăm sóc. Bên cạnh hỗ trợ y tế, bảo hiểm và phục hồi chức năng, Nhà nước cần thúc đẩy giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề phù hợp, ưu đãi tuyển dụng; hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình công cộng và chuyển đổi số để tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chiều 3/12. Ảnh: TTXVN

Chính sách an sinh xã hội phải bảo đảm mức sống tối thiểu, hỗ trợ sinh kế, nhà ở và trợ giúp pháp lý để người khuyết tật hòa nhập thực chất. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức cộng đồng, xóa bỏ kỳ thị và xây dựng xã hội không rào cản, đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong hỗ trợ người khuyết tật.

Với trẻ khuyết tật, Tổng Bí thư yêu cầu phát hiện sớm, bảo đảm quyền được đến trường, học tập và hòa nhập. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập; ưu tiên địa phương chưa có trung tâm dành cho trẻ khiếm thị, khiếm thính và đào tạo giáo viên hỗ trợ chuyên biệt.

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 8 triệu người khuyết tật. Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí học tập. Cả nước có 165 cơ sở trợ giúp xã hội, đang chăm sóc khoảng 25.000 người khuyết tật và tâm thần, đồng thời quản lý khoảng 80.000 người khuyết tật tại cộng đồng.

Vũ Tuân