Tổng Bí thư: Lực lượng công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu

Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu công an phải là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

Sáng 4/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng dự Đại hội.

Mở đầu phần phát biểu, nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc", Tổng Bí thư nói mọi hoạt động của công an đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư dành lời khen ngành công an đã quyết liệt chỉ đạo, đấu tranh với tội phạm, điều tra, xử lý triệt để các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".

Ông cũng biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng vì đã gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. "Các đồng chí là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình công an địa phương hai cấp. Qua đó, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp", Tổng Bí thư nói.

Chủ trương đưa công an chính quy về xã đã phát huy hiệu quả. Tổng Bí thư thấy công an lúc này đã thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện. Tình hình an ninh trật tự tại từng bản làng, hộ gia đình bởi thế mà dần được cải thiện.

Theo Tổng Bí thư, đất nước vừa có bước chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với không gian phát triển được quy hoạch lại. Hàng loạt chủ trương chiến lược của Đảng với nhiều tư duy mới, giải pháp đột phá, có tính cách mạng đang được triển khai. Thực tiễn lịch sử cho thấy, ở những giai đoạn có tính bước ngoặt của cách mạng, các thế lực thù địch, phản động cùng các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá. Chúng sẽ lợi dụng sơ hở, thiếu sót để thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bối cảnh tình hình đó đặt ra nhiệm vụ mới rất vẻ vang song cũng yêu cầu ngày càng cao với ngành công an.

Trong nhiệm kỳ tới, người đứng đầu Đảng yêu cầu lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu. Công an còn phải là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

Để làm được những điều đó, Tổng Bí thư đề nghị công an tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên không gian, lĩnh vực mới như chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số.

Về tội phạm, cần kéo giảm bền vững, xây dựng thành công các xã không ma túy và tiến tới tỉnh không ma túy, không tội phạm.

Về khoa học công nghệ, công an cần duy trì vai trò là nòng cốt, dẫn dắt trong phát triển. Ngành phải tạo đột phá trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý xuất nhập cảnh theo hướng thông minh, hiện đại, hiệu quả.

Tổng Bí thư mong muốn trong nhiệm kỳ này, Bộ Công an phát động phong trào thi đua Ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Trong đó, kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi và gần dân là thước đo.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, điểm lại các dấu mốc của nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Công an Trung ương, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Toàn lực lượng công an đã đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an cũng ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đại hội lần này, theo Bộ trưởng, diễn ra trong thời khắc có tính lịch sử của cách mạng Việt Nam, sắp xếp lại giang sơn, kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Bởi thế, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, vừa tổng kết, vừa xác định phương hướng, mục tiêu cho 5 năm tới.

Dự kiến sau hai ngày làm việc, Đại hội sẽ bế mạc vào chiều mai tại trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du. 350 đại biểu triệu tập dự Đại hội đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương.

Ban tổ chức sẽ điểm danh đại biểu bằng công nghệ số và triển khai phòng họp không giấy tờ. Các thông tin, văn bản sẽ tích hợp trên máy tính bảng để phục vụ đại biểu và đảm bảo an toàn, bảo mật.

