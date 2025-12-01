Tổng Bí thư lên đường thăm Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp nhà nước Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly sáng nay rời Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 1-2/12, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường sang Lào sáng nay. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Thứ trưởng Cường đánh giá chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển phồn vinh hai nước, tạo đột phá mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Kim ngạch hai nước 10 tháng năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD.

Ngọc Ánh