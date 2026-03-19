Tổng Bí thư: Huy động vốn đa dạng để làm đường sắt

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng cơ chế huy động vốn đa dạng, bền vững để phát triển các tuyến đường sắt, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và hiệu quả đầu tư.

Sáng 19/3, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra thực địa tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), nghe Bộ Xây dựng báo cáo về hợp tác đầu tư các tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tiến độ kết nối vận tải hành khách với Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe báo cáo về các dự án đường sắt. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương về hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhu cầu và cơ hội hợp tác thiết thực, lâu dài giữa hai nước, góp phần hiện đại hóa hạ tầng, giảm chi phí logistics, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước làm chủ ngành công nghiệp nền tảng mới.

Theo Tổng Bí thư, các tuyến đường sắt kết nối sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, đồng thời giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, hình thành các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu và cụm công nghiệp tại các tỉnh biên giới.

Việc kết nối này cũng mở ra khả năng tham gia mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu, đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, giảm phụ thuộc vào đường biển, thúc đẩy hình thành các hành lang kinh tế và chuỗi sản xuất khu vực.

Để giải bài toán vốn, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan xây dựng cơ chế huy động vốn đa dạng, bền vững; đồng thời thiết lập cơ chế điều phối thống nhất ở cấp quốc gia, phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương và có đầu mối điều phối xuyên suốt trong đàm phán, chuẩn bị, triển khai dự án.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Tổng Bí thư lưu ý việc phát triển đường sắt phải gắn với quy hoạch kinh tế vùng, hệ thống logistics và các khu công nghiệp dọc hành lang kinh tế, tránh đầu tư đơn lẻ, thiếu liên kết.

Chỉ ra thách thức trong triển khai, ông yêu cầu xác định kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế song phương, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc về phù hợp chiến lược phát triển quốc gia, đa dạng hóa nguồn vốn, hiệu quả kinh tế, minh bạch công nghệ và tiêu chuẩn.

Tổng Bí thư giao Bộ Xây dựng xây dựng chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam - Trung Quốc trong tổng thể chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, 2100 và 2130.

Trước đó, cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng 121 trường nội trú khu vực biên giới giai đoạn 2 tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Vũ Tuân