Tổng Bí thư dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

Hàn QuốcTổng Bí thư Tô Lâm dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan, mong thành phố này tiếp tục tăng hợp tác với nhiều địa phương Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân ngày 13/8 thăm thành phố Busan, Hàn Quốc, dự lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại đây và lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - Busan, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan, Hàn Quốc, ngày 13/8. Ảnh: TTXVN

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết đây không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới.

Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, cộng đồng người Việt tại đây ngày càng hội nhập với sở tại, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Do vậy, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền nam Hàn Quốc.

Bà Lan khẳng định Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối. Đây sẽ là cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển, cũng như giúp gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, hồn cốt Việt, để tình cảm và sự thấu hiểu giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Bà cam kết sẽ nỗ lực hết mình để Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thực sự là một cầu nối hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới, vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thị trưởng Busan Park Hyeong Jun cho biết việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Ông Park tin tưởng Tổng lãnh sự quán sẽ góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị giữa Busan và TP HCM.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - Busan, Tổng Bí thư khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, là minh chứng cho chiều sâu quan hệ của hai nước và khẳng định vai trò không thể thiếu của hợp tác địa phương trong hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh TP HCM và thành phố Busan đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn Busan sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với thành phố Busan. Sự đồng hành, phối hợp của chính quyền, nhân dân thành phố Busan đối với TP HCM và những địa phương khác của Việt Nam chắc chắn sẽ hiện thực hóa hiệu quả những định hướng phát triển quan hệ hợp tác mà lãnh đạo hai nước vừa thống nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc ngày 10-13/8. Lãnh đạo Việt Nam là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung nêu 6 lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó nhấn mạnh tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu, lợi ích song phương.

Ngọc Ánh