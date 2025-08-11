Tổng Bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc.

Tại lễ khánh thành chiều tối 10/8, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ xúc động, khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gặp gỡ cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Vũ Hồ báo cáo cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương. Nhiều người đóng góp tích cực cho sở tại trên các mặt được Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc chiều 10/8. Ảnh: TTXVN

Đại diện cộng đồng người Việt bày tỏ mong muốn chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục hành chính liên quan đến quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác, công tác bảo hộ công dân, phát triển cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp, cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con đối với mối quan hệ hai nước. Ông đánh giá cao cộng đồng đã luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa cội nguồn, khẳng định cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới. Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc trong những ngày tới, Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị nước bạn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt sinh sống, làm việc ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 10/8. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đang trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 10-13/8. Lãnh đạo Việt Nam là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, người nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Hiện có khoảng hơn 350.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong đó có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa và khoảng 100 địa phương của hai bên có quan hệ giao lưu hữu nghị nhân dân.

Thanh Danh