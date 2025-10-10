Tổng Bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên hôm nay, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Cho Yong-won và quan chức hai nước, theo TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong buổi lễ ngày 10/10. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên.

Công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam là niềm vui không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân Triều Tiên, bởi trong quá trình xây dựng luôn nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân nước này.

Đại sứ Vinh cho biết Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 75 năm. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng.

Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân coi trọng, củng cố và phát triển. Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng ngày gặp gỡ và trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán khi đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển với nhiều dấu ấn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên ngày 10/10. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, thúc đẩy hai bên duy trì, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Triều Tiên từng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960-1970. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Ngọc Ánh