Tổng Bí thư đề xuất ba hướng gắn kết chiến lược Việt - Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, đề xuất ba hướng gắn kết chiến lược mới nhằm giúp hợp tác hai nước hiệu quả và bền vững hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, cho biết đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt Nam - Lào, theo Bộ Ngoại giao.

Tuy nhiên, khi thế giới đang thay đổi nhanh chóng, hợp tác là chưa đủ, mà cần phải nâng tầm lên gắn kết, bởi đây là điều mang tính chiến lược, có thiết kế tổng thể, có phân vai, có bổ sung lẫn nhau với ba hướng chính, Tổng Bí thư nói.

Theo đó, Việt - Lào cần gắn kết song phương, gồm gắn kết chiến lược về tầm nhìn phát triển, gắn kết không gian và hạ tầng, các hành lang kinh tế, logistics, năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Cần thúc đẩy gắn kết tiểu vùng, đặc biệt là ba nước Đông Dương. Tổng Bí thư cho rằng quan hệ Việt - Lào càng chặt chẽ thì khối đoàn kết ba nước Đông Dương càng bền vững, ba nước Đông Dương càng đoàn kết thì ASEAN càng thống nhất, vững mạnh.

Hướng gắn kết chiến lược thứ ba là gắn kết khu vực và quốc tế, bởi Việt Nam và Lào cùng trong ASEAN, cùng tham gia nhiều cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực, quốc tế, nên cần phát huy thế mạnh bổ sung lẫn nhau. Theo Tổng Bí thư, điều này không chỉ giúp Việt - Lào tự mạnh lên, mà còn góp phần làm ASEAN mạnh hơn, khu vực Đông Nam Á ổn định và phát triển hơn.

Tổng Bí thư cũng đề xuất một số nền tảng chiến lược để củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực, tài nguyên và không gian phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào ngày 1/12. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Lào cần chia sẻ sâu sắc hơn kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh nghiệm cải cách hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kinh nghiệm quản lý tài chính công, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản trị đô thị, nông thôn, phát triển vùng sâu, vùng xa.

Tổng Bí thư cho rằng Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà còn là hai thành viên trong ASEAN, nơi tiếng nói chung của hai nước sẽ góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau; bảo đảm ASEAN là trung tâm của các cấu trúc hợp tác khu vực, không bị chia rẽ, lôi kéo.

Trong các cơ chế khu vực và quốc tế, sự phối hợp lập trường, hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào giúp mỗi nước bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của mình; tạo thêm "lực cộng hưởng" cho tiếng nói của một quốc gia đang phát triển; góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chăm lo giữ gìn, vun đắp, phát huy tài sản vô giá là tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, bởi đó là trách nhiệm chính trị, nghĩa tình, danh dự, lẽ sống và lương tri của hai dân tộc.

Ngọc Ánh