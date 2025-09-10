Tổng Bí thư đề nghị Việt Nam - Australia phát triển nguồn lực chuyên gia, nhà khoa học

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Australia là đối tác tin cậy, mong muốn hai nước hợp tác phát triển nguồn nhân lực, lao động kỹ thuật cao, chuyên gia, nhà khoa học.

Tại buổi tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn chiều 10/9 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu của Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học - công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Australia sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn ngày 10/9. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia, đồng thời nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam.

Tổng Bí thư hoan nghênh Australia hỗ trợ, cùng đồng hành với Việt Nam triển khai những chính sách then chốt để đạt hai mục tiêu 100 năm, tin tưởng quan hệ song phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Toàn quyền Mostyn cho hay Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Hai lãnh đạo đánh giá hai nước có nền tảng kết nối nhân dân vững chắc, với cộng đồng người gốc Việt tại Australia ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào đà phát triển chung của Australia cũng như quan hệ song phương. Cộng đồng người Australia tại Việt Nam có quy mô nhỏ hơn, nhưng là nhân tố quan trọng thúc đẩy các kết nối về kinh tế, hợp tác khoa học, giáo dục.

Về hợp tác giáo dục, Tổng Bí thư đề nghị hai nước mở rộng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao cũng như các chuyên gia, nhà khoa học. Hai nước cần triển khai các chương trình hợp tác hiện có về khoa học - công nghệ và mở rộng trao đổi nhân tài, tạo điều kiện cho các nhà khoa học và doanh nhân trẻ giao lưu, hợp tác trong những lĩnh vực tiên phong.

Tổng Bí thư đánh giá đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, đặc biệt quan trọng do Australia có lợi thế về nghiên cứu khoa học và Việt Nam đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về biến đổi khí hậu, hai lãnh đạo nhất trí đây là thách thức chung của cả hai quốc gia cũng như toàn cầu. Tổng Bí thư đánh giá cao hỗ trợ mà Australia đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực này và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

Toàn quyền Mostyn đang thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 9-12/9. Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

