Tổng Bí thư đề nghị tạo điều kiện để Việt Nam nhận công nghệ tiên tiến từ Mỹ

Tổng Bí thư đề nghị Việt - Mỹ tăng hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp nhận công nghệ tiên tiến từ Mỹ.

Trong cuộc tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper tại trụ sở Trung ương Đảng chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, trên cơ sở xây dựng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung, theo Bộ Ngoại giao.

Nhấn mạnh 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả chương trình nghị sự, thúc đẩy các chuyến thăm lẫn nhau ở các cấp, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn và thuộc ưu tiên cao như khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam mua sắm hàng hóa công nghệ cao và thúc đẩy tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper chiều 29/9. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Tổng Bí thư cho hay Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ, đem lại lợi ích và tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Knapper khẳng định chính phủ Tổng thống Donald Trump rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đại sứ cho biết Mỹ đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò, ảnh hưởng ngày càng tăng trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Ông nhấn mạnh Việt Nam "mạnh, độc lập, thịnh vượng, tự cường" đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới là điều Mỹ luôn ủng hộ.

Đại sứ Knapper đánh giá cao những biện pháp của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại hài hòa và bền vững với Mỹ. Ông cho biết các doanh nghiệp và đối tác Mỹ rất coi trọng hợp tác kinh tế - đầu tư, thương mại với Việt Nam, ở đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ Mỹ.

Vũ Hoàng