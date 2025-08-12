Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành nghị sĩ

Tổng Bí thư đề nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi cho người Việt sinh sống và học tập tại nước này, đặc biệt là tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam thành nghị sĩ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik tại thủ đô Seoul, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, như tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ vào năm 2030.

Tổng Bí thư cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik tại Seoul ngày 12/8. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam gần đây, tin tưởng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm hoàn thành các mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Các lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước, nhất trí thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp trong phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả, toàn diện các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký giữa quốc hội hai nước, đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ, phát huy vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước.

Lãnh đạo Việt - Hàn cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Tổ chức Liên minh Nghị viện các nước châu Á vì hòa bình (AAPP), nhất trí tăng cường hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á.

Hai lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc ngày 10-13/8. Lãnh đạo Việt Nam là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, người nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Nguyễn Tiến