Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc ngày 14-17/4.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 9/4.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Quốc hội ngày 7/4 thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ đồng thời hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau lần đầu năm 2024.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008.

Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ Việt - Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại thứ tư của nước này trên thế giới theo tiêu chí quốc gia.

Kim ngạch thương mại Việt - Trung năm ngoái đạt 256,4 tỷ USD. Trong hai tháng đầu năm nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại đạt 66,7 tỷ USD.

Về đầu tư, Trung Quốc năm 2025 đứng thứ hai về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD. Về du lịch, Việt Nam năm ngoái đón 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

