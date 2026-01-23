Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sắp thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam vào tuần sau.

Chuyến thăm diễn ra ngày 26-27/1, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Bộ Ngoại giao cho biết trong thông cáo hôm nay.

Ông Thongloun Sisoulith hôm 8/1 đã tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: AFP

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,98 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2024. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào.

Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, còn Việt Nam hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào. Tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt trên 6,21 tỷ USD.

Thanh Tâm