Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư mời Giáo hoàng thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Giáo hoàng Leo XIV thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 11/4 hội kiến Giáo hoàng Leo XIV tại Tòa thánh Vatican, bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp Giáo hoàng và Tòa thánh dành cho nhân dân Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội chuyển Thư mời thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV. Giáo hoàng Leo XIV trân trọng cảm ơn, bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: TTXVN

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm Vatican chỉ 5 ngày sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới. Giáo hoàng cũng chia sẻ sự gắn bó đặc biệt với Việt Nam, cho biết cách đây hai năm, khu vườn tại Vatican đã đặt một bức tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài truyền thống, giúp ông luôn nhớ tới Việt Nam mỗi khi nhìn thấy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận xét quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất, từ các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao đến việc thiết lập Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử.

Quốc hội Việt Nam cũng đang liên tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho Công giáo hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Giáo hoàng Leo XIV cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả; mong muốn hai bên tăng cường các trao đổi, tiếp xúc để đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng sâu rộng.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "Kính Chúa, yêu nước", đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu phát triển và chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam, khẳng định quan hệ hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai.

Đức Trung