Tổng Bí thư: Cần khơi dậy khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý ngành tuyên giáo và dân vận cần khơi dậy khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cho công cuộc phát triển đất nước.

Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 35 điểm cầu các tỉnh thành và 3.280 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước với hơn 74.800 đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tuyên giáo và dân vận đã thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" và "kiến tạo niềm tin". Đây là cầu nối của Đảng và nhân dân, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên giáo và dân vận năm qua thể hiện rõ nét mới là kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây và chống, tuyên truyền và vận động. Ngành đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống "phủ xanh" không gian mạng.

Công tác tuyên truyền về sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trong năm được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm theo dõi và hưởng ứng của đông đảo nhân dân, bạn bè quốc tế. Phong trào "bình dân học vụ số" được triển khai rộng khắp cả nước.

Ông cho rằng những kết quả nêu trên khẳng định nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận cả nước. Những cán bộ tuyên giáo và dân vận là những "chiến sỹ" tiên phong trên mặt trận tư tưởng, những "vận động viên" tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, những cây "bút chiến" sắc sảo trên không gian mạng và là "sợi dây tinh thần" kết nối và thắt chặt ý Đảng với lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 19/12. Ảnh: Hoàng Phong

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đất nước đang thay đổi mạnh mẽ từng ngày trên tất cả các lĩnh vực. Các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị cùng công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy mở ra không gian phát triển rộng, mạnh, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, trở thành "bệ phóng lịch sử" đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. "Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ 21", Tổng Bí thư nói.

Hiện nay, các cơ quan đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Yêu cầu đặt ra với ngành tuyên giáo và dân vận là tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị ngành làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là "rường cột" của chế độ, là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là "hồn cốt" của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go".

Trên cơ sở tham mưu của ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất trình Trung ương khóa 14 ban hành hai văn bản quan trọng trong năm 2026 là Quy định công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Với phương châm "tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất", ngành cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên mặt trận tư tưởng.

Ngành tuyên giáo và dân vận cần bám sát thực tiễn, "bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập" của đời sống nhân dân và dư luận xã hội. Cán bộ tuyên giáo và dân vận phải "nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình". Phải làm sao để mỗi người người dân tiếp cận thông tin, thấy được Đảng và Nhà nước luôn lắng, mọi chủ trương chính sách đều hướng về nhân dân, mọi người dân đều được thụ hưởng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để từ đó, triệu người như một, chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư đề nghị ngành tuyên giáo và dân vận khơi dậy những đóng góp tích cực, khát khao cống hiến của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước cho công cuộc phát triển đất nước. Công tác khoa giáo cần "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia.

Ngành cần "tập trung cao độ" tham mưu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm tốt chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng - thời điểm hội tụ "trí tuệ, tâm huyết, ý chí" của toàn Đảng, toàn dân tộc, soi đường cho chặng đường phát triển mới. "Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận cần hội tụ đủ tâm trong, trí sáng, bút sắc, thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân", Tổng Bí thư nói.

Vũ Tuân