Tổng Bí thư: Bộ Công an là điểm sáng về sắp xếp tổ chức bộ máy

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Bộ Công an là điểm sáng, mô hình điểm để cả hệ thống chính trị học tập về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh.

Chiều 19/5, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 - đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thực hiện quy định của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá lực lượng công an đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quá trình học tập và làm theo Bác, trở thành lực lượng đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngành công an không chỉ giữ vững an ninh quốc gia mà còn chủ động tham mưu hoạch định chính sách đối ngoại, đối nội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều vấn đề phức tạp kéo dài nhiều năm được xử lý dứt điểm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hiếu Kiên

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân; trong đó có việc liên tục kéo giảm tội phạm qua các năm, đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nhất là các vấn đề mới. Qua đó xây dựng nền hành chính minh bạch, giảm thiểu tiêu cực, tham nhũng vặt, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Ngành công an cũng tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

"Bộ Công an là điểm sáng, mô hình điểm để cả hệ thống chính trị học tập về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", Tổng Bí thư nói, đồng thời ghi nhận ngày càng nhiều cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, dám nghĩ dám làm, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.

Người đứng đầu Đảng cũng chia sẻ những mất mát khi trong 10 năm qua có 90 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần; 519 cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ. Những thành tích, chiến công và cả sự hy sinh này, theo Tổng Bí thư, là minh chứng rõ nét về kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông cũng chia sẻ niềm vui khi có tới 95% ý kiến từ cơ quan, tổ chức và người dân đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của công an. Năm 2023, có 97,7% người dân hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ này tăng lên gần 98,8% vào năm 2024. Từ năm 2021 đến nay, hơn 7.600 tập thể và 183.000 cá nhân trong ngành được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng các tập thể, cá nhân nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Ông thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an); Huân chương Quân công hạng Ba cho trung tướng Tô Ân Xô (Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư); Huân chương Chiến công hạng Nhì cho thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương cho trung tướng Tô Ân Xô (phải) và thiếu tướng Đặng Hồng Đức (trái). Ảnh: Hiếu Kiên

Bộ Công an được Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo người đứng đầu Đảng, ngành công an cũng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", nhân dân là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân.

Phạm Dự