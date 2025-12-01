Tổng Bí thư bắt đầu thăm Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly hôm nay tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm quốc khánh Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 1-2/12, theo TTXVN.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư và phu nhân diễn ra tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Sau lễ chào cờ, hai lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự và chào hỏi, giới thiệu các quan chức hai nước. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và một số hoạt động khác.

Hai bên dự kiến ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Thứ trưởng Cường đánh giá chuyến thăm sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển phồn vinh hai nước, tạo đột phá mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".

Kim ngạch hai nước 10 tháng năm 2025 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào, hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD và phấn đấu đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 5,8 tỷ USD.

Ngọc Ánh