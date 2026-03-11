Tổng Bí thư: Bảo đảm nguồn lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Văn kiện Đại hội 14, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Theo Tổng Bí thư, với những quy định đã được thể chế hóa, các cơ quan cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho khu vực kinh tế tư nhân. Các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cũng cần tiếp tục được hoàn thiện.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh cần bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời rà soát, đánh giá hiệu quả và tính khả thi của các giải pháp đã ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, chiều 11/3. Ảnh: Nguyên Phong

Tổng Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế giúp cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp lớn vươn lên thành các tập đoàn có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, các cơ quan cần đặc biệt quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh - nhóm chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp, bảo đảm không làm tăng chi phí tuân thủ.

"Những bất cập, hạn chế hoặc vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được từng cấp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Không để tồn tại các điểm nghẽn, rào cản pháp lý cản trở phát triển kinh tế tư nhân", ông nhấn mạnh.

Đối với báo cáo chuyên đề về giải pháp lớn thể chế hóa chủ trương của Đảng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm xuyên suốt là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân. Các chính sách phải giúp người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hàng ngày, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm chân chính, thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm phát triển bền vững. Những sai phạm liên quan đến thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân phải được xử lý nghiêm.

Về sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, ông yêu cầu chuyển từ cách quản lý theo từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm. Các khâu từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến, lưu thông, mua bán đến tiêu dùng đều phải được quản lý chặt chẽ.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Đối với dự thảo Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư yêu cầu trong quá trình hoàn thiện cần chú trọng thể chế hóa ngay trong năm 2026 các nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, đồng thời bảo đảm đồng bộ với kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với dự thảo đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, người đứng đầu Đảng lưu ý cần gắn kết chặt chẽ với việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh quá trình xây dựng pháp luật phải dựa trên tổng kết thực tiễn tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và giới khoa học; đồng thời chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".

Vũ Tuân