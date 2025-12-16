Tôn Pomina động thổ nhà máy giai đoạn hai

Tôn Pomina tổ chức lễ động thổ dự án nhà máy giai đoạn 2, nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho ngành thép mạ Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, TP HCM ngày 13/12. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện tổ chức ngành thép, cùng đối tác trong và ngoài nước.

Ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tôn Pomina

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tôn Pomina, cho biết việc triển khai dự án nhà máy giai đoạn 2 nhằm mở rộng quy mô, nâng tổng công suất lên khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm, phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Sự kiện còn đánh dấu bước tiến mới của ngành thép mạ Việt trong quá trình làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm do Việt Nam sản xuất.

Lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức động thổ. Ảnh: Tôn Pomina

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành, dự án tập trung sản xuất các dòng tôn mạ chất lượng cao đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Sản phẩm phục vụ cho các ngành ô tô và điện gia dụng, những lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp. Dự án đồng thời thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển công nghiệp, định hướng thu hút các dự án công nghệ cao trong khu vực.

Lãnh đạo công ty cùng khách mời tại sự kiện. Ảnh: Tôn Pomina

Dự án được đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại, vận hành theo, tiêu chí tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tuân thủ các chuẩn mực ESG, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua việc triển khai giai đoạn 2, Tôn Pomina đặt mục tiêu trở thành nhà máy thép mạ chất lượng cao hàng đầu trong khu vực, góp phần thúc đẩy quá trình nội địa hóa vật liệu cho những ngành công nghiệp mũi nhọn. Doanh nghiệp kỳ vọng công trình sẽ tạo động lực mới để các sản phẩm thép mạ sản xuất tại Việt Nam ngày càng hiện diện rộng rãi trên thị trường quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp quốc gia.

Công ty Cổ phần Tôn Pomina được thành lập năm 2017, với nhà máy trên diện tích 14 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I (TP HCM). Nhà máy có hệ thống thiết bị đồng bộ 100% từ châu Âu do Tenova cung cấp, thuộc nhóm nhà máy tôn hiện đại và quy mô hàng đầu Việt Nam. Từ năm 2024, công ty bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện sau khi hoàn tất chuyển giao 100% cổ phần cho nhóm nhà đầu tư mới, với ông Trần Văn Vinh giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

(Nguồn: Tôn Pomina)