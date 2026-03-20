'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng múa gậy Như Ý

Tài tử Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng làm fan phấn khích khi tái hiện động tác của Tôn Ngộ Không trong phim "Tây du ký".

Video nghệ sĩ giao lưu fan tại buổi quảng bá văn hóa đọc ở Thẩm Dương giữa tháng 3 được hàng nghìn khán giả chia sẻ trên các fanpage, mạng xã hội. Ông cầm đạo cụ gậy Như Ý, mô phỏng nhân vật Tôn Ngộ Không trong tác phẩm truyền hình quay năm 1982. Khi Lục Tiểu Linh Đồng xoay gậy, ban tổ chức phát nhạc nền phim, các câu thoại của Ngộ Không.

Nhiều khán giả cho biết động tác quen thuộc trong trí nhớ của họ nhưng khi xem trực tiếp, họ vẫn thấy phấn khích và xúc động. Các fan viết trên Weibo: "Sau gần nửa thế kỷ, ông vẫn là số một về biểu diễn Tôn Ngộ Không", "Cử động tay của ông vẫn dẻo và linh hoạt", "Nhìn thấy Lục Tiểu Linh Đồng là kỷ niệm tuổi thơ trở về".

Theo Sina, phim Tây du ký 1982 lập kỷ lục được phát lại nhiều nhất ở Trung Quốc, với hơn 4.000 lần. Tác phẩm do Dương Khiết đạo diễn, xoay quanh chặng đường Đường Tăng và các đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã đánh trừ yêu quái, vượt thử thách để thỉnh kinh Phật. Theo Lục Tiểu Linh Đồng, sư đồ như năm ngón tay, dài ngắn, chức năng khác nhau nhưng khi nắm lại sẽ thành nắm đấm, tượng trưng lòng quyết tâm, sức mạnh.

Trong điều kiện kỹ xảo thô sơ, để đạt hiệu ứng hình ảnh, Lục Tiểu Linh Đồng từng mặc áo bảo hộ ghi hình với lửa. Khi quay tập Phong chức Bật mã ôn, diễn viên bị ngã gãy xương, ngất xỉu tại chỗ.

Trên phim, khỉ bay nhảy nhanh nhẹn, thư thái nhưng ngoài đời, Lục Tiểu Linh Đồng gặp nguy hiểm tính mạng lúc quay ở Hoàng Quả Thụ, tỉnh Quý Châu. Trong một cảnh bay trên không, diễn viên sơ suất rơi xuống, may mắn quắp chân vào một dây leo, không bị đập đầu xuống đất.

Nghệ sĩ tên thật là Chương Kim Lai, sinh năm 1959 ở Thượng Hải trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 23 tuổi, ông gia nhập đoàn phim Tây du ký, từ đó, sự nghiệp gắn liền hình ảnh Tôn Ngộ Không. Năm 1994, ông thành lập công ty sản xuất phim, phát hành sản phẩm văn hóa. Công ty lấy logo là tạo hình Tôn Ngộ Không của diễn viên.

Nghệ sĩ quan niệm "cả đời làm một công việc và làm tốt nhất có thể", những năm gần đây, ông viết sách, diễn thuyết ở các trường học về bộ môn kịch khỉ, nhằm quảng bá văn hóa truyền thống, góp phần "đánh thức" cội nguồn trong giới trẻ.

Cuối năm 2023, Lục Tiểu Linh Đồng là một trong 100 người được trao giải Người thợ thủ công kiệt xuất, do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn. Đây là giải thưởng tôn vinh tinh thần dày công thực hiện một sản phẩm tinh túy, đề cao chi tiết, sự hoàn mỹ, vừa kế tục truyền thống vừa thể hiện quan niệm thẩm mỹ hiện đại. Những người được trao giải hoạt động lĩnh vực nghệ thuật, làm bánh, trà, rượu.

Như Anh