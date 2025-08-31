Tôn Nam Kim trưng bày sản phẩm đặc biệt tại triển lãm A80

Hà NộiNam Kim đưa tôn Zinmag có độ bền vượt trội và khả năng chống ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Công ty Cổ phần thép Nam Kim là mảnh ghép tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - sự kiện quy mô nhất từ trước đến nay, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kéo dài từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Trong ngày khai mạc, hàng nghìn người tham quan gian hàng Nam Kim, tìm hiểu dòng Zinmag - tôn mạ hợp kim chứa 3% magie được tiên phong nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa toàn cầu tại Việt Nam, có chế độ bảo hành lên tới 50 năm. Theo đại diện thương hiệu, sản phẩm được ứng dụng đa dạng, từ dân dụng, công nghiệp đến hạ tầng (tủ điện, thang máng cáp, xà gồ, hệ thống HVAC, tường tiêu âm, thanh hộ lan cao tốc), đồng thời đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc tế JIS, ASTM, EN, AS, ISO 9001 hay ISO 14001.

Gian hàng Tôn Nam Kim trong ngày đầu khai mạc triển lãm. Ảnh: TNK

Yếu tố tạo độ bền của Zinmag là lớp simonkolleite - hợp chất muối kép kẽm, magie và hydroxit clorua hình thành tự nhiên khi oxy hóa. Lớp màng này có khả năng "tự trám" tại các vị trí uốn, xước hay mặt cắt, giúp chống ăn mòn hiệu quả ngay cả trong môi trường biển, công nghiệp lẫn khu ẩm ướt.

Để cung cấp kiến thức trực quan hơn, thương hiệu trưng bày các mẫu tôn Zinmag trải qua thử nghiệm ăn mòn trong môi trường axit khắc nghiệt cấp độ C5X theo tiêu chuẩn ISO:9226, với thời gian hơn 17.000 giờ. Kết quả cho thấy bề mặt sản phẩm vẫn được bảo vệ ổn định.

Tôn Zinmag vượt qua thử nghiệm đánh giá ăn mòn trong môi trường acid (C5X) theo ISO:9226 sau hơn 17.000 giờ, trở thành dòng thép mạ magie chống ăn mòn hàng đầu hiện nay. Ảnh: TNK

Sản phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách tham quan. Ông Hồ Nghĩa Dũng - Nguyên chủ tịch, hiện là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thép Việt Nam - đánh giá cao dòng Zinmag, nhất là trong ứng dụng cho thanh hộ lan và tường tiêu âm trên các tuyến cao tốc, vốn được triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Hoàng Vũ - Tổng giám đốc Tôn Nam Kim - cho biết vinh dự khi góp mặt tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, có cơ hội giới thiệu sản phẩm và dấu ấn suốt 23 năm qua. "Chúng tôi cũng tự hào khi thuộc Top 50 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất Việt Nam 2024, đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, đồng hành sự thịnh vượng của đất nước", ông nói thêm.

Ông Hồ Nghĩa Dũng (hàng đầu bên trái) tham quan gian hàng Tôn Nam Kim. Ảnh: TNK

Hai thập niên qua, sản phẩm Tôn Nam Kim hiện diện ở nhiều công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, ga Tân Sơn Nhất, nhà máy LG Hải Phòng và xuất khẩu sang 65 quốc gia, vùng lãnh thổ. Từ chỗ phụ thuộc vào thép nhập khẩu, Việt Nam hiện có nhiều thương hiệu uy tín và Tôn Nam Kim là mảnh ghép, góp phần nâng tầm vị thế ngành thép trên bản đồ toàn cầu.

Đông Vệ