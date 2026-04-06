Tôn Đông Á khởi động chuỗi hội nghị khách hàng 2026

Chuỗi hội nghị khách hàng 2026 của Tôn Đông Á khởi động tại Phú Thọ, mục tiêu nhằm kết nối đối tác và mở rộng hoạt động tri ân trên toàn quốc.

Hội nghị tổ chức trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 38 năm 2026 "Non sông liền một dải", tỉnh Phú Thọ được lựa chọn làm điểm xuất phát cho chuỗi hội nghị khách hàng năm 2026 của Tôn Đông Á. Sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 4/4, mở đầu cho hành trình kết nối với khách hàng và đối tác tại khu vực miền Bắc. Chương trình có sự tham dự của đại diện Đài Truyền hình TP HCM, lãnh đạo Tôn Đông Á cùng đông đảo khách hàng, đối tác đã đồng hành doanh nghiệp trong thời gian qua.

Ban lãnh đạo công ty cùng khách hàng tại khu vực miền Bắc tham gia cổ vũ đoàn đua xe đạp tại chặng 1. Ảnh: Tôn Đông Á

Đại diện đơn vị cho biết, trong nhiều năm, Tôn Đông Á duy trì vai trò đồng hành xuyên suốt với Cúp Truyền hình TP HCM. Ở mùa giải lần thứ 38 năm 2026, công ty tiếp tục cho thấy vai trò không chỉ trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, còn góp phần thúc đẩy các giá trị văn hóa - thể thao nước nhà.

Đặc biệt, song song các chặng đua, đơn vị triển khai các hoạt động thiện nguyện tại các địa phương nơi đoàn đua đi qua. Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí dành cho các hoạt động cộng đồng thông qua chương trình đã vượt 17 tỷ đồng. Riêng năm 2026, kinh phí cho các hoạt động này đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Tính chung, doanh nghiệp đã đóng góp hơn 54 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và xã hội trên cả nước.

Đại diện cho biết thêm, mỗi vòng quay bánh xe vừa mang ý nghĩa thể thao, mà còn chuyên chở những giá trị nhân văn, khi mỗi chặng dừng chân đều gắn với những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng địa phương. Chương trình giúp Tôn Đông Á lan tỏa tinh thần "Non sông liền một dải - cùng xây cuộc sống xanh" bền bỉ, nhất quán.

Ban lãnh đạo công ty cùng khách hàng tại khu vực miền Bắc trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tôn Đông Á

Hội nghị khách hàng tại Phú Thọ cũng là dịp để Tôn Đông Á cùng đối tác nhìn lại quá trình hợp tác. Không gian chương trình tạo điều kiện để các bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển trong thời gian tới. Sự tương tác trực tiếp giúp củng cố mối quan hệ hợp tác và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống đối tác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, nhấn mạnh sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ đến từ nội lực, mà còn gắn với sự đồng hành của khách hàng và đối tác trên cả nước. Việc lựa chọn Phú Thọ làm điểm khởi đầu cho chuỗi hội nghị năm 2026 nhằm nhấn mạnh vai trò của nền tảng hợp tác, từ đó mở rộng cơ hội phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tôn Đông Á phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tôn Đông Á

Ở góc độ đối tác, ông Ngô Bách Hùng, Giám đốc Công ty TNHH SX TM & DV Ngô Đặng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Tôn Đông Á. Theo ông, doanh nghiệp duy trì được sự ổn định trong chất lượng sản phẩm, chính sách nhất quán và hỗ trợ kịp thời. Những yếu tố này tạo cơ sở để đối tác tiếp tục gắn bó trong quá trình kinh doanh.

Việc lựa chọn Phú Thọ - nơi khởi nguồn của dân tộc - làm điểm mở đầu cho chuỗi hội nghị cũng thể hiện định hướng xây dựng nền tảng hợp tác bền vững. Từ đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác và hướng đến các giá trị dài hạn. Sau điểm dừng tại Phú Thọ, chuỗi hội nghị khách hàng năm 2026 sẽ tiếp tục được triển khai tại Huế, Gia Lai và Cần Thơ. Thông qua các hoạt động này, Tôn Đông Á kỳ vọng duy trì kết nối với khách hàng, đồng thời mở rộng hợp tác trên phạm vi toàn quốc.

(Nguồn: Tôn Đông Á)