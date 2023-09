Tốn 77.000 USD để có quyền mua ôtô ở Singapore

Chi phí đăng ký chứng nhận quyền sở hữu ôtô ở Singapore liên tục tăng, lên mức từ khoảng 77.000 đến hơn 100.000 USD, khiến giới trung lưu ngày càng khó hiện thực hóa ước mơ mua xe.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu ôtô (COE) là chi phí phát sinh khi người dân Singapore mua phương tiện, một trong các biện pháp mà quốc gia nhỏ bé áp dụng từ năm 1990 để hạn chế xe cá nhân.

Mỗi COE là một chứng chỉ lưu hành, cho phép một chiếc xe được đăng ký và sử dụng trong 10 năm tại Singapore. Sau khi hết thời hạn này, chủ sở hữu phải loại bỏ, bán xe hoặc mua một COE khác nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Để hạn chế lượng xe lăn bánh trên đường tăng lên, số COE cấp mới mỗi năm sẽ bằng hoặc cao hơn một chút so với số xe bị tước quyền sử dụng trong năm đó do hết hạn COE hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải. Chi phí COE không cố định mà được đấu giá. Do vậy, vào thời điểm nhu cầu xe cộ của người dân tăng cao, COE có thể vượt quá giá trị của chính chiếc ôtô.

Theo số liệu công bố hôm 20/9, COE loại A đối với xe nhỏ động cơ 1.600 cc trở xuống là 105.000 đô Sing (gần 77.000 USD), vượt qua mức kỷ lục là 103.721 đô Sing hồi tháng 4. Mức này hồi tháng 9/2020 từng là 37.000 đô Sing.

Chi phí COE loại B cho ôtô với động cơ có dung tích lớn hơn là 140.889 đô Singapore (103.000 USD), gấp đôi mức thu nhập trung bình một năm của người Singapore.

COE loại Mở, dành cho bất kỳ loại xe nào, đã tăng lên 144.640 đô Sing (gần 106.000 USD), cao hơn 5,6% so với mức 137.000 đô Sing tháng trước.

Ôtô đỗ tại bãi xe của một công ty chuyên buôn bán xe đã qua sử dụng ở Singapore ngày 17/10/2022. Ảnh: Reuters

Người dân Singapore từ lâu đã phàn nàn về giá COE. Nhiều người miễn cưỡng chấp nhận đây là cách hiệu quả để ngăn ùn tắc giao thông và khói bụi gia tăng như các thành phố lân cận. Jakarta, thủ đô Indonesia, thời gian gần đây có chất lượng không khí ô nhiễm nhất thế giới vì ùn tắc kéo dài.

Dù được đánh giá là một trong những nước có mạng lưới giao thông công cộng hiệu quả nhất châu Á, các cặp vợ chồng trung lưu Singapore vẫn muốn sở hữu một ôtô gia đình, đặc biệt nếu họ có con. Tuy nhiên, sự tăng vọt của COE kể từ tháng 7/2020 khiến họ vỡ mộng.

Zhao Sen, 26 tuổi, công chức, cho biết chi phí cho ôtô quá cao khiến anh cảm giác sẽ không bao giờ hiện thực hóa được giấc mơ sở hữu ôtô thuở bé. "Bởi cần ổn định cuộc sống với người yêu, tôi muốn có đủ năng lực chi trả nhưng trước tình trạng ôtô quá đắt và là thứ tiêu sản, tôi buộc phải ưu tiên mua nhà", Zhao nói.

"Ôtô có thể là thứ cần thiết khi có con, nhưng thậm chí bây giờ đến kết hôn cũng tốn kém", Neo Rong Wei, 28 tuổi, biên tập viên một ấn phẩm về hàng hóa, nói.

Giới quan sát trong ngành nhận định giá COE sẽ tiếp tục tăng cho tới nửa cuối thập kỷ này, bởi lượng giấy chứng nhận thấp và sức chi tiêu của người dân cao hơn.

"Chính phủ phát hành một lượng COE cố định theo kỳ. Nguồn cung này không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng về xe cộ ở Singapore", Jake Ler, giám đốc tiếp thị của nền tảng ôtô Motorist Singapore, nói.

Ông nhận định khi người dân đang giàu hơn, những người khát khao sở hữu ôtô có thể đẩy giá COE lên những mốc kỷ lục mới.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)