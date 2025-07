Tom Parker Bowles - tay viết phê bình ẩm thực giới thượng lưu Anh

Tom Parker Bowles - con Vương hậu Camilla và chồng đầu tiên - dành trọn tâm huyết cho ẩm thực, viết hàng nghìn bài báo, 9 cuốn sách về công thức nấu nướng.

Một buổi tối đầu xuân tại nhà hàng River Café bên bờ sông Thames, London, Anh, khi đầu bếp đang say sưa thuyết trình món gnocchi với nấm hoang, Tom Parker Bowles lặng lẽ nhấp rượu, rồi ghi chép trên tờ giấy nhăn. Không ai nhận ra ông là con trai riêng của Hoàng hậu Camilla - người vừa kỷ niệm 20 năm ngày kết hôn với Vua Charles III.

Tom Parker Bowles trong một buổi trà chiều năm 2021 và tham gia show truyền hình về ẩm thực. Ảnh: News Licensing

Theo Vogue, Tom Parker Bowles, 49 tuổi, hiện là một trong nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng tại Anh. Ông là con đầu lòng của bà Camilla và cựu sĩ quan Andrew Parker Bowles. Sau này bà Camilla đi bước nữa với Thái tử Charles, Tom trở thành con đỡ đầu của Thái tử. Tuy nhiên, ông không dựa vào địa vị để khẳng định bản thân.

Tom Parker Bowles từng học trường Eton dành cho giới tinh hoa, tiếp đó là Worcester College thuộc Đại học Oxford. Theo Marie Claire, ông từng nói may mắn khi không có quỹ tín thác (trust fund) - loại tài sản cha mẹ giàu có phương Tây thường lập sẵn cho con. "Tôi sẽ chết từ lâu nếu có quỹ tín thác, bởi tôi sẽ không học được cách sống và làm việc", ông nói trong podcast White Wine Question Time.

Ngay sau tốt nghiệp, ông mê viết về ẩm thực và coi kỹ năng nấu nướng lẫn công thức nấu ăn của mẹ là nguồn cảm hứng. Tuy nhiên những năm đầu sự nghiệp, ông lại đi theo ngành truyền thông, đến năm 2002 mới quay lại với đam mê thuở đầu.

Parker Bowles quan niệm tự kiếm sống bằng nghề viết giúp ông trưởng thành hơn, giữ được phẩm giá và lòng yêu nghề. "Tôi lớn lên giữa những món thịt nướng và bánh pudding, nhưng điều đó không khiến tôi coi thường fast food (đồ ăn nhanh). Quan trọng là món ăn có linh hồn", ông từng nói.

Tom Parker Bowles và Vương hậu Camilla. Ảnh: Vanity Fair

Nơi làm việc đầu tiên của ông là Tatler - tạp chí chuyên về đời sống thượng lưu ở Anh. Nhờ khả năng diễn đạt, vốn hiểu biết phong phú về ẩm thực, ông nhanh chóng gây ấn tượng, trở thành cây bút chủ lực cho The Mail on Sunday. Sau đó, ông cộng tác với tạp chí Esquire, GQ, Conde Nast Traveller để mở rộng sức ảnh hưởng.

Nhờ giỏi chuyên môn, ông được mời làm giám khảo các show thực tế ẩm thực có tiếng như MasterChef UK, Food Glorious Food hay Family Food Fight (Australia). Giới yêu ẩm thực lẫn khán giả đánh giá ông có phong thái điềm đạm, lời nhận xét sát sườn, không nể nang.

Ông từng xuất bản 9 cuốn sách, trong đó Full English (2010) giành giải Guild of Food Writers. Cuốn mới nhất - Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III (2024) - mô tả những món ăn được phục vụ trong hoàng gia qua các triều đại. Parker Bowles đào sâu mối liên hệ giữa ẩm thực và truyền thống hoàng gia Anh. Theo ông, mỗi món gắn liền một triều đại, biểu tượng văn hóa và sự thay đổi xã hội. "Ẩm thực là chính trị, ký ức và câu chuyện. Nó không cần vương miện để trở nên cao quý", ông nói.

Bìa sách "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III". Tác phẩm không đơn là tuyển tập công thức nấu ăn, mà còn khám phá 200 năm lịch sử ẩm thực hoàng gia. Ảnh: Amazon

Giới phê bình ẩm thực Anh nhận định Tom Parker Bowles là tiếng nói sắc sảo, khó đoán nhưng luôn công bằng. Nhiều đầu bếp căng thẳng khi biết ông có mặt tại nhà nhà hàng của mình bởi một lời nhận xét của ông, dù ngắn, cũng có thể tác động lớn đến danh tiếng.

"Bát súp này như tiếng vĩ cầm chơi trên sợi dây điện thoại, quá thanh mà thiếu chiều sâu", tác giả từng viết về một nhà hàng sang trọng ở London. Nhiều đầu bếp thừa nhận: được Tom Parker Bowles khen là vinh dự, bị chê cũng là bài học xứng đáng.

Đông Vệ (Theo Vogue, Hello! Magazine)